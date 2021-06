Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam vanaf zaterdag alweer volledig open

De werkzaamheden begonnen eind november. Hierdoor was de tunnel elke avond/nacht afgesloten voor verkeer. Eigenlijk zou de tunnel pas eind augustus weer helemaal opengaan, maar de nachtelijke werkzaamheden om de tunnel beter te beschermen tegen brand zijn nu al klaar. Dat betekent dat automobilisten vanaf morgenochtend weer de hele dag en nacht door de tunnel kunnen.

Brandveilig

De Michiel de Ruijtertunnel is één van de belangrijke verbindingen tussen oost en west. Hoewel de tunnel al veilig was, heeft de gemeente het beton extra brandwerend gemaakt. Dat is volgens de gemeente belangrijk, omdat de tunnel onder het Centraal Station en boven de Noord/Zuidlijn loopt. Mocht er op die plekken een extreem grote brand uitbreken, is de tunnel beter beschermd.