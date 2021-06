WEEFF Spotlight: De Goorn is 'the place to be'

In de allernieuwste aflevering van de WEEFF Spotlight, gaat Gavin langs in De Goorn! Een van de plaatsen die onder de gemeente Koggenland valt, net als buurdorp Avenhorn. Dan zou je denken dat de twee dorpen redelijk hetzelfde zijn, maar niets is minder waar. De Goorn heeft een hele eigen identiteit en geschiedenis, wat mooi naar voren komt in deze aflevering.

WEEFF

Het dorp is volgens de bewoners het centrum van de gemeente. Volgens de Gorinezen Erik en Frans heeft de Goorn de gezelligste kroegen, het gemeentehuis staat er en het heeft de leukse kermis van de regio. Daarnaast spreekt Gavin met muzikaal talent uit het dorp; singer-songwriter én vocal-coach Annelie Smits. Er komt ook een mooi stukje geschiedenis voorbij over een belangrijke sluis die vroeger in het dorp was. Favoriete muziek dorpsbewoners Gavin is zelf DJ bij WEEFF en is elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Marco Borsato en Sting! Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekend dat De Weere volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.