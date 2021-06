Nieuwbouwplan Rozenbuurt vertraagd: stukken incompleet en van onvoldoende kwaliteit

In de nieuwe wijk aan de Oostergouw komen 450 woningen. Naast rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen komen er ook appartementen in de wijk. Door de grote woningnood, was het juist de bedoeling om het nieuwbouwplan te versnellen. In 2019 werd er nog gedacht dat de bouw eind 2020 kon starten maar dat werd al snel eind 2021. En daar komt nu nog 2,5 maand bovenop.

"We zijn op alle fronten bezig om de woningbouw in Hoorn waar mogelijk te versnellen en zo het woningtekort terug te dringen", reageert wethouder Marjon van der Ven die de raad per brief inlichtte over de vertraging. Ze benadrukt dat ze planning voor de Rozenbuurt ambitieus was. "Deze hebben we samen met de ontwikkelaar geprobeerd extra te versnellen. Helaas is die extra versnelling niet haalbaar gebleken, waardoor de bouw in principe ook 2,5 maand later start dan we hadden gehoopt."

Directeur Ingeborg de Jong van ontwikkelaar Timpaan, die samen met Scholtens Groep onder VOF Rozenbuurt het nieuwbouwplan ontwikkelt, betreurt de situatie. "We hebben 3000 mensen op de wachtlijst. Die hebben bij een dusdanig bericht dat het langer duurt, daar weinig begrip voor", aldus De Jong.

Participatie

Voor fractie Tonnaer reden om de gemeente Hoorn in een brief op te roepen opnieuw naar het participatieproces te kijken. Want niet de ICT-problemen of incomplete stukken zouden volgens hem ten grondslag aan de vertraging liggen maar de 'geringe inspraak en participatie met omwonenden'.

Volgens fractievoorzitter Roger Tonnaer is er niet genoeg geluisterd naar de bezwaren van omwonenden. "Door het wegwuiven van de bezwaren heeft u de bewoners extra aangespoord met goede argumenten bezwaar te maken tegen onder andere de hoogbouw aan de Oostergouw", schrijft Tonnaer in de brief. De fractie verzoekt de gemeente om een externe partij in te schakelen die alsnog het participatieproces gaat begeleiden. Hij ziet in de vertraging vooral een kans. "Maak gebruik van het tijdsverlies dat er toch al is. Pak die kans en ga met de bewoners in gesprek."

Zoals het er nu naar uitziet, wordt in de eerste raadsvergadering na de zomer, op 21 september, een besluit genomen over het bestemmingsplan. Wethouder Van der Ven: "Binnenkort kan de ontwikkelaar waarschijnlijk wel starten met de voorbereidende werkzaamheden; het bouwrijp maken van de grond. [...] Alles is erop gericht om daarna zo snel mogelijk met de aanleg van de nieuwe wijk te kunnen starten."