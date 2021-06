PvdA wil privatisering terugdraaien: "Vuilnis ophalen en grasmaaien publieke taak"

Vuilnismannen, groenbeheer, zoutstrooiers en parkeergaragewachters moeten weer ambtenaren van de gemeente worden. Dat stelt de PvdA Haarlem in een discussie over de taken van het onderhoudsbedrijf Spaarnelanden.

De PvdA heeft al eerder geprobeerd de publieke taken 'terug te halen'. De partij is op lokaal en op landelijk niveau juist aan het begin van de eeuw één van de voorstanders geweest van het uitbesteden van dit soort overheidstaken. "Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", zegt raadslid Bas Sepers van de PvdA Haarlem.

In 2005 is Spaarnelanden van start gegaan met de afvalverwijdering. Vier jaar later kwam daar ook het groen- en straatonderhoud en het parkeerbeheer als zelfstandig bedrijfsonderdeel bij. "Dat was inderdaad de toptijd van privatisering", herinnert Sepers zich in gesprek met NH Nieuws. Maar nu kijkt hij er anders tegen aan. "Publieke taken moeten we laten uitvoeren door publieke diensten."

Landelijk heeft de toeslagenaffaire hem bewezen dat een geprivatiseerde Belastingdienst signalen niet goed heeft opgepakt. "Dan krijg je van die zelfstandige koninkrijken." In Haarlem was de proef met deelauto's via Spaarnelanden volgens hem het bewijs dat de privatisering is doorgeslagen.

iZoof

De meerderheid in de gemeenteraad heeft dit stopgezet. Het burgerinitiatief iZoof van aantal bewoners kan op dit moment niet verder uitgerold worden over de stad. Wethouder Floor Rodunder van Haarlem probeert nu een andere geschikte marktpartij te vinden voor iZoof.

De PvdA van Haarlem is wel blij dat daar nu niet in een keer de stekker uit wordt getrokken, 'maar een megalomaan plan met uitbreiding van nog meer deelauto's hoort niet bij Spaarnelanden'. De Christenunie verwijt de PvdA hierdoor bewoners verder van de overheid af te duwen, zo bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad.

Raadslid Bas Sepers vindt op dit ogenblik alleen de SP en OPHaarlem aan zijn zijde. SP-fractievoorzitter Anne Feith Bloem spreekt van een 'gedrocht' als het over Spaarnelanden gaat. "Ik ben blij dat de PvdA tot inkeer is gekomen."

Maar hiermee is geen meerderheid in de Haarlemse gemeenteraad voor het plan om snel de vuilnismannen en de hoveniers weer onder de hoede van de gemeente te brengen. Bas Sepers hoopt dat er toch een onderzoek naar 'de plussen en de minnen' komt. Het terugdraaien van de privatisering zal in ieder geval een onderdeel van de verkiezingscampagne worden, als het aan hem ligt.