Topatleten kunnen zich op Westfries Atletiekgala kwalificeren voor grote toernooien

Tien (sub)top atletiekwedstrijden kregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming om in het voorseizoen al van start te gaan. Eén daarvan vindt morgen plaats in Grootebroek. Onder de noemer van het Westfries Atletiekgala komen 250 sporters in actie bij de Streker Atletiek Vereniging, de thuisclub van Nadine Visser en Lieke Klaver. Tijdens deze wedstrijd kunnen sporters zich kwalificeren voor grote wedstrijden zoals de Olympische Spelen.

De toppers van de Streker Atletiek Vereniging zijn Lieke Klaver en Nadine Visser, beiden hebben een ticket voor de Olympische Spelen bemachtigd. - Pro Shots / SIPA USA | Pro Shots / Action Images

"Wij zijn één van de tien wedstrijden die mochten plaatsvinden onder strikte voorwaarden", vertelt Jan Ettes van de Streker Atletiek Vereniging. "Deze wedstrijden zijn bedoeld voor de betere atleten die kans hebben zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen, Paralympische spelen, het EK onder de twintig en het WK onder de 23 jaar." Op het Grootebroeker atletiekterrein komen morgen (sub)toppers in actie in het verspringen, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, hordelopen, de sprint en de middellange afstanden. Geen publiek Het sportevenement vindt plaats achter gesloten deuren. Het is een logistieke operatie, zo vertelt organisator Jan Ettes. Alle atleten en hun staf moeten volgens een nauwlettend tijdschema langs een sneltest bij naastgelegen sporthal de Kloet. "Er kunnen maar 25 tests per halfuur, dus dat is een hele organisatie. De groep vrijwilligers uit de buurt moet ook worden getest, die gaan vanavond al." Bij de Streker Atletiek Vereniging hoopten ze ook dat hun toppers Lieke Klaver en Nadine Visser morgen van de partij zouden zijn. Klaver en Visser schitteren dit jaar op de Olympische Spelen en begonnen ooit op de baan in Grootebroek. Morgen zijn ze er "helaas" niet bij. "Nadine is geblesseerd en Lieke zit bij een internationale landenploegwedstrijd in Roemenië", weet Ettes te vertellen. Lees verder onder de foto.

De Streker Atletiek Vereniging maakt zich op voor het Westfries Atletiekgala. - Foto: facebookpagina Westfries Atletiekala.

Ettes haalt er zijn schouders over op en vertelt vooral trots te zijn op de twee clubtoppers. "Het is fantastisch, dat leeft hier zeker. Nadine is onze grote coryfee en kijk wat Lieke Klaver het afgelopen jaar gedaan heeft. Dat is fantastisch, daar zijn we trots op." Goede kanshebber Jan Ettes verwacht dat de 23-jarige Edwin Sjerps uit Nibbixwoud morgen hoge ogen kan gooien op de 1.500 meter. "Daarmee hebben we een goede kanshebber om heel hoog te eindigen, hij heeft nu de vierde tijd nationaal." Atleten als Sjerps zijn de reden dat de Streker Atletiek Vereniging morgen het Westfries Atletiekgala wilde neerzetten - ondanks de grote logistieke operatie en geen aanwezigheid van publiek. "Een achterliggende gedachte om dit te organiseren, is om sporters een kans te geven zich te kwalificeren voor grote wedstrijden."