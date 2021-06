Bewoners Valeriusstraat in Amsterdam zijn terugkerende afvalberg zat: "Ruik afval door de ramen heen"

"We weten wanneer het afval er ligt, omdat we dan de meeuwen horen die het afval eten", zegt een boze buurtbewoner. "Daarnaast zijn er ratten en ook de geur is vreselijk." Die geur kent een buurman maar al te goed: "Ik ruik het door de ramen heen." Nog iemand anders vertelt dat ze het afval nu op andere manieren proberen kwijt te raken. "We gooien ons afval nu ook bij het glas en papier, alleen maar om het weg te werken."

Reactie stadsdeel Zuid:

"Het afval in de Valeriusstraat is inmiddels opgeruimd. We zien door de hele stad dat er meer aanbod is van restafval, glas, karton en grof afval. Het afval wordt ook op verschillende plaatsen verkeerd aangeboden. In sommige gevallen wordt het legen van de containers daardoor gehinderd. In dit geval was ook de container zelf kapot.



Op dit moment werken we onder meer in Zuid met een nieuwe manier van inzamelen. Deze nieuwe manier van werken zal op termijn efficiënter worden, maar het vraagt even tijd voor alles vlekkeloos verloopt, waardoor er tijdelijk meer rommel ligt op sommige locaties in de stad. Onze collega’s werken hard om de stad weer op te ruimen."