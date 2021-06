Van jacuzzi tot pakken melk: veelzijdige dief hangt 18 maanden cel boven hoofd

Maar dat is niet alles waar hij van verdacht wordt. Hij zou ook gepind hebben met verschillende pinpassen die niet van hem zijn, en wordt hij verdacht van heling van onder meer sieraden, een verrekijker, gereedschappen en computers.

Op verzoek

Chady erkende gepind te hebben met verschillende pinpassen van anderen, maar benadrukte dat dat op verzoek was van de eigenaren van de pasjes. Wie dat waren, wilde hij niet zeggen. De beschuldigingen van heling wierp hij van zich af. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de goederen en sieraden die hij gekocht had, als gestolen waren opgegeven.

Chady A. ontkende zijn betrokkenheid bij vier verschillende inbraken. Wel zei hij dat hij aanwezig was bij ene pand dat bekendstaat als het 'spookhuis'. "Ik heb niks opengebroken, we waren op zoek naar oud ijzer. 's Morgens werden we aangehouden door de politie."

Chady kon geen duidelijk antwoord geven op de vraag of hij wist dat het pand bewoond was. "U wist het eigenlijk niet zo goed", constateert de rechter. A. zei dat hij in de eerste instantie rondkeek omdat zijn dochter een halloweenfeest in het spookhuis wilde organiseren.

Niet gepleegd

De andere inbraken wierp hij met verschillende argumenten van de hand. De pleger van een van de inbraken, waarbij twee buitenboordmotoren en elektrisch gereedschap werd meegenomen, werd vastgelegd op beveiligingscamera’s. De politie trof in de woning van A. dezelfde trui aan die de pleger op de bewakingsbeelden aan had. A. verklaarde dat deze trui grootschalig werd verkocht. “Ik ken wel tien mensen die ook zo’n trui hebben.”

De officier van justitie achtte heling sowieso bewezen, omdat A. tenminste een eigen verantwoordelijkheid had om na te gaan of de goederen gestolen waren of niet. Ook de inbraak in het ‘spookhuis’ acht ze bewezen: "Oud ijzer meenemen wat niet van u is, is immers ook diefstal." De officier kwam tot een strafeis van anderhalf jaar, met aftrek van het voorarrest.