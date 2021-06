Devyne Rensch verlengt contract bij Ajax tot medio 2025

Ajax heeft het contract van Devyne Rensch opengebroken en verlengd. De rechtsback, die in het bezit was van een contract tot 2023, is nu tot en met medio 2025 verbonden aan de club.

"Het gaat pijlsnel met Devyne", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Vorig jaar rond deze tijd won hij hier de Abdelhak Nouri Trofee als grootste talent van de jeugdopleiding en nu heeft hij als volwaardig lid van de A-selectie de dubbel gewonnen met Ajax 1. Elke zomer krijgen jonge talenten tijdens de voorbereiding de kans bij Erik ten Hag. Devyne heeft die kans gepakt. Hij heeft vervolgens aangetoond mee te kunnen komen, maar het moeilijkste begint nu. Dat is de volgende stap maken. Hij moet sterker en nog beter worden, dat weet hij."

Rensch debuteerde eind vorig jaar in het eerste elftal van Ajax, in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-5). Tot dusver speelde de 18-jarige jeugdinternational 27 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Daarin scoorde hij drie doelpunten. In de knock-outfase van het EK onder 21, speelde hij voor Jong Oranje.