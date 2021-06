Demonstranten weigeren van entree Rabobank te komen en krijgen boete

Bij een protestactie van Extinction Rebellion zijn twee demonstranten beboet omdat ze op het dakje van entree stonden van de Rabobank aan de Dreef in Haarlem. Zij weigerden van het dak te komen nadat politie dit meerdere malen had verzocht. Dit leverde hen uiteindelijk een boete van honderd euro op.

In de regen hielden demonstranten vanmorgen een protestactie tegen de Rabobank. Extinction Rebellion vindt dat de bank slechte zaken doet voor het klimaat. Twee leden van de groep stonden op het dak van de ingang van de bank. Na twintig minuten werden ze verzocht om naar beneden te komen vanwege veiligheid en schade die ze aan zouden kunnen richten.

'Ik dacht dat we gearresteerd zouden worden'

Een van de actievoerders die op het dak stond was Laura ten Brink. Zij liet zich niet belemmeren tijdens haar protest door agenten. “Ze konden ons er toch niet af halen”, zegt ze als ze eenmaal beneden is. “We zouden van negen tot tien uur protest voeren en dat hebben we gedaan.” De bekeuring na afloop was een opluchting voor Laura. “Ik was bang dat we misschien gearresteerd zouden worden, dus dit valt mee!”