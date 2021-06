Natuurlijk Noord-Holland: Palmen in Amsterdam zijn natuur van de toekomst

Natuur in de stad is tegenwoordig vaak veelzijdiger dan op het platteland. Er groeien meer soorten bloemen, er is minder landbouwgif en vogels worden er verwelkomd met nestkasten en voederplaatsen. De Westelijke eilanden van Amsterdam scoren hoog op dat vlak. Stadsplantenkenner Ton Denters ontdekt er overal de meest bijzondere planten. Inmiddels groeien daar zelfs de eerste wilde palmen van Amsterdam!

Op zijn knieën bekijkt Ton Denters een apart soort gras dat tegen een stenenrandje aan groeit. "He, die is leuk! Dat is een Zuid-Europees grasje dat hier blijkbaar een geschikte groeiplek heeft gevonden." Zo blijkt maar weer: de natuur is constant in beweging. Er komen nieuwe soorten bij en gevestigde namen verdwijnen.

Ton is schrijver van het boek 'Stadsflora van de Lage Landen' en weet (bijna) alles van planten die in de stad groeien. "Hier vlakbij is een hele zeldzame groeiplaats van de schubvaren. Ook zo'n zuidelijke soort die goed tegen zonnige droogte kan. Hier groeit-ie op de kademuur van het Stenen Hoofd met vele tientallen tegelijk. Wonderlijk!"