Drie minderjarigen opgepakt na het in brand steken van speeltuin

De politie in Alkmaar heeft drie minderjarigen opgepakt vanwege brandstichtingen in Oudorp. Die drie zouden brand hebben gesticht in het Groene Hart van Oudorp en bij de school. Het onderzoek loopt nog, laat mediapartner Alkmaar Centraal weten.

De politie is door de jeugdige pyromanen onbedoeld een handje geholpen: ze maakten namelijk filmpjes van hun acties. De wijkagenten van Oudorp hebben de video's geplaatst op hun Instagrampagina.

Op de twee video's, gemaakt in het Groene Hart, zijn brandende schommels te zien. Ook is een brandende afvalbak in beeld gebracht, waar meerdere keren brandbare vloeistof tegenaan wordt gegooid.



Er wordt momenteel door agenten in de omgeving intensief gecontroleerd, waarschuwen de wijkagenten van Oudorp.