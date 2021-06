Nieuwe vaccinatielocatie opent deuren in Amstelveen

Op de Bovenkerkerweg opent de GGD Amsterdam-Amstelland op 1 juli een nieuw vaccinatielocatie. De plek is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid en er zal 6 dagen per week geprikt worden.

Wethouder Simone Kukenheim hoopt dat met de nieuwe locatie het halen van een prik nog makkelijker wordt. "Deze nieuwe en goed bereikbare vaccinatielocatie maakt een prik halen nog laagdrempeliger. Dat is goed nieuws voor Amstelveners, Aalsmeerders, Uithoornaars en andere zuidelijke inwoners van onze regio", aldus de wethouder.

Vijf locaties

Met de nieuwe locatie kan er op vijf plekken geprikt worden in de regio. Nu wordt er gevaccineerd naast de NDSM-Loods in Noord, de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw West en AFAS in Zuidoost.