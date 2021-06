Joris Vermeer reisde de wereld over, op zoek naar de oorsprong van gerechten

Waar komt spaghetti bolognese vandaan? Waar is sushi ontstaan? En belangrijker nog, waar vind je de lekkerste sushi van Nederland? Om antwoord te geven op al die vragen is Joris Vermeer met drie vrienden de wereld over gereisd. Het boek De Aardappeleters is, na de serie, het resultaat.

Daarnaast lagen er ook nog veel verhalen op de plank, die 'niet uitkwamen in 25 minuten televisie'. "In een boek hadden we daar veel meer ruimte voor. Het boek is echt een op zichzelfstaand ding geworden, mét de recepten erbij." De verhalen voor het boek had Vermeer al paraat; die had hij immers voor de serie al verzameld. "Een boek is heel leuk om te maken, maar de budgetten zijn niet dusdanig dat je veel reizen kunt maken. Kón ik maar weer de wereld overreizen", zegt hij smachtend.

Dat deed hij al met regisseur Joost Engelberts, geluidsman Siebren Hodes en cameraman Bas Zwartepoorte in de serie De Aardappeleters. Maar de kijkers wilden méér. "Na elke aflevering kregen we altijd duizend vragen: 'Ah wat is het lekker, maar hoe maak je het nou?' Daar wilden we iets mee."

Van eten wist Joris Vermeer als eigenaar van het Amsterdamse restaurant Aan de Amstel al genoeg. Van de oorsprong van het voedsel dat in zijn restaurant geserveerd werd minder. "We zijn op zoek gegaan naar de oorsprong van bekende gerechten", vertelt hij op NH Radio.

Gelukkig was die eerste reis om de wereld, die hij met Engelberts, Hodes en Zwartepoorte ondernam, ook al fantastisch. "We zijn een bandje. We zijn altijd met z’n vieren en zijn de hele wereld overgereisd - waar zijn we niet geweest? We hebben de meest waanzinnige mensen ontmoet, die alles weten over gerechten waar wij alles al van zijn vergeten."

De meest bijzondere herinnering is die aan de reis naar Argentinië: "Daar zijn we na een paar dagen rijden diep, diep, diep in de outback beland, daar hadden we afgesproken met een gaucho. Die leefde zonder stromend water of elektriciteit op een boerderij met honderd koeien, schapen en geiten. Samen doken we in de geschiedenis van de Argentijnse steak en tegelijkertijd vertelde hij zijn eigen levensverhaal."

Samen slachtten ze een koe, die ze op een ploeg hingen en de hele dag grilden. "Die man kon echt alles. Hij vertelde hoe hij van een paard was gevallen, ribben had gebroken en naar huis was gekropen. Als die man een lasso gooide, was het méteen raak. Hij maakte ook zijn eigen zadels, van het leer van zijn koeien. We wilden allemaal zo zijn, ik wilde niet meer weg. Aan hem denk ik nog vaak terug."

Beste sushi van Nederland

Toch zijn er dichter bij huis ook fantastische verhalen te vinden, heeft Vermeer ondervonden. Op een steenworp afstand van zijn leefomgeving kwam hij namelijk Hokai Kitchen in IJmuiden tegen. "Het is een snackbar-achtig plekje, middenin de haven. De eigenaar Marinus Noorderbos is een magiër", weet Vermeer zeker. "Noorderbos is een boomlange Nederlander, die een tijd in Japan heeft gewoond. Toen hij terugkwam, is hij vis uit Japan gaan importeren." Van het een kwam het ander en 'nu eet je er de beste sushi van Nederland'.

Een eindje verderop staan de Hoogovens, waar zich in de jaren '50 een belangrijk hoofdstuk van de Nederlandse keuken afspeelde. "Er werkten veel arbeidsmigranten uit Italië bij de Hoogovens. Het Nederlandse culinaire landschap was toen nog een woestuin", weet Vermeer. "Stamppot, en dat was het. De migranten moesten iedere dag heel vies eten en stopten op gegeven moment met werken tot ze fatsoenlijk eten zouden krijgen. De gehaktballenoorlog heette dat. Of dat spaghettioproer", voegt Vermeer lachend toe. "Nadat de directie een van de gehaktballen had geproefd, kwam er de dag erna gelijk een Italiaanse chef om te koken."

Eten is identiteit

Zodra Vermeer begonnen is met verhalen over eten, is hij haast niet meer te stoppen. Eten is zijn passie. "Eten is de uitdrukking van een bepaald mens, eten is identiteit!", vertelt hij enthousiast. "Ik vind dat lekker, dat vies en dat te zout; het definieert je als mens."

In het boek De Aardappeleters zijn ook de recepten van de voedselverhalen opgenomen. "Sommige van die oerrecepten zijn makkelijk te maken, anderen zijn bloedmoeilijk", weet Vermeer. "Zo zit er een gerecht met rauwe vis in en dat is me toch moeilijk om te maken. We hebben het oer-oerrecept van de beste chef van Amerika en ik heb geprobeerd het zo perfect mogelijk op te schrijven, zodat mensen het thuis ook kunnen maken. Nu kun je zelf een koe aan een ploeg hangen en de hele dag thuis grillen", grapt Vermeer.

Podcast

Het hele gesprek met Joris Vermeer is terug te luisteren in de Lunchroom Podcast. Ook hoor je een gesprek met chefkok Joost van den Branden, die de lockdown gebruikte om te bedenken hoe hij zonder vaste keuken tóch voor mensen kon blijven koken, en het verhaal van Joyce Sylvester uit Huizen; de eerste vrouw van Surinaamse afkomst die burgemeester werd.