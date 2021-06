School neemt maatregelen na coronabesmettingen examenreizen, leerlingen grijpen kans en gaan feesten

Leerlingen van het Keizer Karel College in Amstelveen zijn dinsdagavond hun boekje flink te buiten gegaan. Nadat ze hoorden dat de toetsweek was opgeschort om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn ze dat samen flink gaan vieren. De school vreest dat dat het risico op grootschalige besmetting nog groter maakt.

De Amstelveense school heeft gisteren een brief naar de ouders van leerlingen gestuurd, over de besmetting van een aantal leerlingen uit verschillende klassen. Het gaat om kinderen die op examenreis naar Mallorca en Portugal zijn geweest. Sommigen hebben het coronavirus mee teruggenomen. Volgens het Keizer Karel College gaat het 'wellicht om de Deltavariant', omdat er op Mallorca en Portugal veel Engelse jongelui zijn. "Deze zogenaamde Deltavariant is zeer besmettelijk en vaccinaties lijken volgens de informatie die er nu is, niet afdoende te beschermen", schrijft de school.

De GGD Amsterdam kan overigens nog niet bevestigen of het om de Deltavariant gaat. "Dat weten wij nog niet. We doen nu bron- en contactonderzoek en houden de school - alle scholen - extra in de gaten." Wel bevestigt de GGD dat er een toename is in het aantal besmettingen bij leerlingen dat terugkomt van examenreizen. Het Keizer Karel College is dus 'geen unicum'. "Amsterdam is zeker niet de enige regio waar het speelt." Zo zijn in 't Gooi ook tientallen leerlingen besmet geraakt na examenreizen.

Reden voor een feestje

Alle leerlingen uit de bewuste klassen zitten in quarantaine. Ook is de toetsweek van de bovenbouw opgeschort. Dat was voor een paar groepen leerlingen reden tot feest: "Vanuit verschillende bronnen kregen we het bericht dat dinsdagavond groepen leerlingen bij elkaar zijn gekomen om te vieren dat hun toetsweek opgeschort is. Dit maakt het risico op grootschalige besmetting nog groter", schrijft de school.

Wie de leerlingen precies zijn en hoe dat feesten verder verlopen is, weet de school niet. En daarnaast: "Gaan we daar verder geen commentaar op geven", laat een woordvoerder weten. Ook zegt het college niet te weten hoeveel leerlingen er besmet zijn geraakt met het coronavirus.

Om verspreiding na het feesten te voorkomen heeft de school extra maatregelen genomen. Zo wordt er extra rekening gehouden met afstand, moeten mondkapjes tot het einde van het schooljaar worden gedragen - ook als de landelijke richtlijnen veranderen -, zijn álle lessen digitaal en zijn de toetsweken van zowel de onder- als de bovenbouw opgeschort. Alleen leerlingen bij wie twijfel is over het overgaan, maken toetsen. Ook de schoolexamens van havo 4 en vwo 5 gaan door.

Onzekerheid

Het opschorten van de toetsweek zorgt voor flink wat verwarring onder leerlingen, laat een vader van een havo 3-leerling weten. Alle lessen zijn tot aan de toetsweek digitaal ("Het had geen zin meer om kinderen naar school te laten komen, met zoveel klassen in quarantaine."), maar maandag krijgen leerlingen pas te horen of ze geslaagd zijn. De school adviseert leerlingen gewoon te leren dit weekend.