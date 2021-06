Code geel: ook later vandaag zware onweersbuien en wateroverlast

Vanmiddag neemt de kans op nieuwe regen- en onweersbuien toe. Omdat de atmosfeer momenteel erg onstabiel is, zal de verandering van warmte naar regenbuien snel gaan. "We komen in een andere luchtsoort terecht", legde weerman Jan Visser eerder uit. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien, plaatselijk met hagel en windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur.

De meest felle buien gaan weer weg in de tweede helft van de middag en in de vroege avond. In de loop van de avond neemt het aantal buien geleidelijk af, ook worden ze steeds minder krachtig. Helemaal droog wordt het niet.

Explosieve cocktail