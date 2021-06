Buiten tropische temperaturen, binnen kerstmuziek: "Ze hebben zich vast jaar vergist"

Terwijl het buiten meer dan dertig graden is, klinkt binnen in de Koepel Kathedraal Haarlem kerstmuziek en zweeft een Kerstman op zijn arrenslee voorbij. Dit ietwat vreemde tafereel is een overblijfsel van Kerst vorig jaar, toen de tentoonstelling Kerst in de Crypte niet door kon gaan.

Vorig jaar december zijn er in de crypte miniatuur dorpen gebouwd. Zo zijn er Elfstedentocht dorpen, Santa’s Wonderland, een skidorp - met lift – en natuurlijk kan Scrooge niet ontbreken. Daarnaast rijden langs de dorpen vier modeltreinen over in totaal 80 meter spoor.

Door de coronacrisis was de tentoonstelling in december maar twee dagen open. “We hebben toen besloten om alles te laten staan’’, zegt Arjan Smit, bestuurslid Stichting Koepel Kathedraal. “Nou bijna alles dan. We hebben wel alle stallen opgeruimd, we vonden het niet gepast om die te laten staan.”

In totaal waren er zo’n 2.500 kaarten verkocht. Nu alles weer voorzichtig open mag, werd de kaartenhouders gevraagd of ze hun geld terug willen of de tentoonstelling nu willen bekijken.

‘’Wij hadden vorig jaar kaartjes gekocht”, zegt een mevrouw die liever niet haar naam wil noemen en met haar kleinzoon de tentoonstelling bezoekt. “We hebben eigenlijk de beste dag uitgekozen, het is hier in de crypte namelijk aangenaam koel. En op ’t Wed is het me veel te druk.’’