Door nieuwe strandwagen komen Zandvoortse boa's nooit meer te laat

Met schoenen door het hete mulle zand zwoegen en dan tot de conclusie komen dat het probleem allang is opgelost: de Zandvoortse handhavers maken het regelmatig mee tijdens de zomer. Maar dát is nu verleden tijd, want sinds kort hebben ze de beschikking over hun eigen strandwagen.

De Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh kon zijn ogen niet geloven toen hij voor het eerst op werkbezoek ging bij de handhavers in het dorp. "De boa's moeten onze ogen en oren op het strand zijn. Ze signaleren en de-escaleren voordat de politie ter plaatse is. Maar ja, ze hadden geen auto. Ze moesten óf met de reddingsbrigade mee óf lopen en dat is natuurlijk bezwaarlijk met een strand van negen kilometer lang", vertelt Moolenburgh. En dus regelde hij een wagen, waar de handhavers maar wat blij mee zijn.

Sinds kort rijdt de wagen over het Zandvoortse strand. Sven, die ook bij de reddingsbrigade werkt, zit regelmatig achter het stuur. "Je hebt zeker eerst een cursus nodig om het voertuig te leren kennen. Wat bijvoorbeeld de tactieken zijn als je eenmaal vast komt te zitten", vertelt hij. Collega's van de Zandvoortse reddingsbrigade, die veel vaker in dit soort wagens rijden, hebben even voorgedaan hoe het allemaal werkt. "Dan kan je denken aan welke afritten handig zijn en hoe ze om moeten gaan met hoog of laag water", zegt Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade.

Helpen bij vermiste kinderen en rode vlag

Handhaver Nico is heel blij met de nieuwe aanwinst. "We kunnen nu veel beter helpen bij bijvoorbeeld de opsporing van vermiste kinderen. En vorig jaar moesten mensen de zee uit, omdat de rode vlag werd gehesen. Als we dan zeven kilometer moeten wandelen, dan word je wel moe. Dat kunnen we nu allemaal met de auto doen, dus daar gaan we wel echt een verschil maken."

De wagen rijdt sinds kort rond op het strand van Zandvoort en qua timing lijkt dat nog niet zo gek, gezien de rellen van vorige week op het strand. Sven en Nico waren daar niet bij aanwezig, maar verwachten ook niet dat de wagen daar een verschil bij gaat maken. "Bij dat soort grote incidenten neemt de politie het helemaal van ons over."

Loslopende honden opsporen

Wat ze wel gaan doen, is bijvoorbeeld goed letten op loslopende honden op het strand. "Dat zijn grote overlastgevers. Er zijn mensen die heel bang zijn voor honden en die zijn heel blij dat we daar op controleren", vertelt Nico. Of zo'n patrouillerende strandwagen de strandbezoeker ook niet een beetje een beklemmend gevoel kan geven? "Zeker niet, mensen steken eerder hun duim naar ons op."

De reddingsbrigade in Zandvoort is blij met de 'extra handen' van de handhavers op het strand. Sven kan zijn ervaring bij de reddingsbrigade goed gebruiken bij zijn werk als handhaver op het strand. Bij spoedgevallen zal hij desnoods in boa-uniform de zee induiken. "Als het echt moet en iemand is in levensgevaar, dan handel ik meteen."