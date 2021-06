Ajacied Timber maakt plaats voor De Ligt

De Ligt ontbrak bij de openingswedstrijd vanwege een liesblessure. Bondscoach Frank de Boer heeft zijn basisformatie verder niet gewijzigd. Maarten Stekelenburg en Daley Blind zijn de twee Ajacieden die mogen starten. Hun ploeggenoten Ryan Gravenberch en Davy Klaassen zitten op de bank, net als de AZ-spelers Owen Wijndal en Marco Bizot. Teun Koopmeiners zit op de tribune.

Nederland - Oostenrijk begint om 21.00 uur. Bij een overwinning plaatst Oranje zich voor de achtste finales. Doordat Oekraïne eerder vandaag met 2-1 van Noord-Macedonië won, is Nederland dan bovendien verzekerd van de winst in de groep. Het onderling resultaat is daarin doorslaggevend en met alleen de wedstrijd tegen Noord-Macedonië nog voor de boeg kan de ploeg van De Boer niet meer door Oostenrijk of Oekraïne worden gepasseerd.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Bind, Van Aanholt; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Weghorst en Depay