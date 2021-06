Bewoners Amsterdamse Da Costabuurt boos over nieuw alcoholverbod

Vanaf 1 juli is het in de hele Da Costabuurt in Amsterdam West verboden alcohol op straat te drinken, 24 uur per dag. Gisteren werden de bewoners per brief door stadsdeel ingelicht. Reden voor het verbod is de 'ernstige overlast' die wordt veroorzaakt door een groep daklozen en verslaafden in de buurt. Probleem is alleen dat de bewoners zelf óók graag een wijntje of biertje drinken in de zon.

"Proost. Wim zit op zijn vensterbank aan de alcoholvrij, want het is nog vroeg. Hij woont aan het Da Costaplein, waar de bewoners op een mooie dag graag buiten zitten. Op de bankjes voor hun huis, maar er worden net zo makkelijk tafels en stoelen bijgezet. En ja, ook wordt er wel eens een fles wijn opengetrokken. Buurtbewoner Elisabeth: "Gezellig met de buren, of met vrienden die langskomen. Dan heb ik hier een terrasje uitgezet. En dat is gewoon heel gezellig."

Maar vanaf 1 juli wordt het thee serveren, want dan gaat het alcoholverbod in voor de hele Da Costabuurt. 24 uur per dag, zeven dagen per week. En daar is lang niet iedereen blij mee. Zo zegt een buurtbewoner die ook wel eens een wijntje voor zijn huis drinkt: "Het is een hele sociale buurt. En het verbod is er niet vanwege de bewoners, maar vanwege het feit dat we hier meer en meer verslaafden krijgen die er een rotzooitje van maken. En nu moet de sociale cohesie op dit plein daaronder leiden."

Poepen in het portiek

Volgens Wim valt het hier ook wel mee met de overlast. Wel heeft hij begrepen dat "er in de portieken wat verderop, op de Nassaukade, veel geplast en gepoept wordt door de vele daklozen die in de buurt zijn. Dat is heel vervelend, maar dat los je niet op met een alcoholverbod." Er is trouwens al een alcoholverbod op het plein, maar nu nog van elf uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends. "En de controle is nu ook al nul. Bovendien verschuif je het probleem alleen maar."