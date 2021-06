Tuinen Bennebroek voor de zoveelste keer geramd door vrachtwagen

Bewoners van de Zandlaan in Bennebroek kregen onverwacht bezoek van een grote vrachtwagen in hun voortuin. In het supersmalle straatje passen eigenlijk helemaal geen grote vrachtwagens en al helemaal niet als ze ook nog een bocht van 45 graden proberen te maken. En dus ramde de vrachtwagen de twee tuinen aan het begin van de straat met grote schade tot gevolg. Bewoner Annemarie de Vries baalt behoorlijk: "Ik ben heel erg geschrokken van het harde geluid."

Het antieke hekwerk ligt eruit, de planten zijn ontworteld en ook de dertig jaar oude Lei-Linde is zwaar beschadigd. Een flinke ravage waar Annemarie niet blij mee is. "De vrachtwagen reed in eerste instantie de tuin van mijn buurman in, nam daar het hek mee. En toen wilde de vrachtwagen een bocht maken en ging die heen en weer steken en toen raakte hij ook mijn tuin."

De chauffeur kwam uit Bulgarije en was zeer waarschijnlijk per ongeluk op de Zandlaan beland, wat wel vaker gebeurt. Door navigatie worden chauffeurs over het smalle weggetje gestuurd, dat eigenlijk veel te smal is. Zoveelste keer Het is niet de eerste keer dat Annemarie meemaakt dat een vrachtwagen haar voortuin ramt. Ze heeft het al een paar keer eerder meegemaakt en haar buurman zelfs achttien keer. Zijn voortuin ligt op het smalste deel van de Zandlaan. Een paar maanden geleden hebben de bewoners zelf al reflecterende palen neergezet om hun tuinen te beschermen maar ook dat heeft niet mogen baten. Het huis van Annemarie staat in Bennebroek en valt onder de gemeente Bloemendaal. De straat voor haar deur, de Zandlaan, is precies de gemeentegrens met Hillegom en ook de provinciegrens ligt tussen haar voortuin en de straat. Dat maakt het allemaal niet eenvoudiger om aan te kloppen bij de juiste instantie om het probleem aan te kaarten.

De gemeente Bloemendaal laat in een reactie aan NH Nieuws weten, bekend te zijn met de historie van de locatie en betreurt het voorval. Er moet eerst onderzoek komen naar hoe het heeft kunnen gebeuren, voordat ze verder inhoudelijk kunnen reageren. Annemarie voelt zelf wel wat voor verkeersborden in de straat waarop staat dat de weg verboden is voor vrachtverkeer om in te rijden. "Het liefst zo'n ronde met een groot kruis, dat ook buitenlandse chauffeurs het snappen."