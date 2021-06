Vijf personen aangehouden na meerdere politiecontroles

Zo werd er in een woning aan de Plantage Muidergracht in het centrum meer dan 32 kilogram methamfetamine aangetroffen, ook wel bekend als crystal meth. Een 36-jarige Brit was in de woning waar ook een vuurwapen lag. De straatwaarde van zo'n hoeveelheid wordt geschat op 2,5 miljoen euro. Daarnaast werden er sealeapparaten, versnijdingsmiddelen en 271 kilo verpakkingen met 'verfpoeder' aangetroffen. Of en hoeveel van de 271 kilo 'verfpoeder' ook daadwerkelijk drugs zijn, wordt nu onderzocht.



Volgens de politie is het al de derde keer in anderhalf jaar dat er criminele activiteiten zijn in de woning aan de Plantage Muidergracht.