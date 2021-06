Stel kan al maanden niet thuis wonen door conflict met verzekeraar over lekkage

Door onenigheid met verzekeringsmaatschappij Interpolis kunnen Nicola en Dimitri Gazan uit Enkhuizen al zeven maanden niet meer thuis wonen. Volgens hen is het huis door lekkage nog steeds niet droog genoeg om de schade te repareren en zit de woning vol schimmel en vocht. Maar dat ziet de verzekeraar heel anders.

Nicola en Dimitri in conflict met verzekeraar over lekkage - NH Nieuws

Ze zijn de wanhoop nabij legt Nicola uit. "Toen het heel erg ging hebben we aan zelfmoord gedacht. Je wordt zo onderuit gehaald, je ziet geen perspectief meer." Het begon allemaal op 5 november vorig jaar, toen ze de lekkage ontdekten in de keuken. Een loodgieter herstelde een lek, maar toch bleef het water langs de muur sijpelen. Pas na de derde keer, enkele weken later, is het probleem opgelost. Vloeren en muren zijn opengemaakt en met een omleiding van de waterleiding stopt de lekkage. In de tussentijd heeft het stel wel last van vochtplekken en schimmel. "Het groeide terwijl je keek", vertelt Nicola. Aannemer wil niet wachten Tot hun grote verbazing meldt niet veel later de aannemer zich om de schade te herstellen. "We zeiden dat dit niet kon, omdat alles nog nat was. Maar daar wilden ze niks van weten", benadrukt Dimitri.

Quote "De expert vond dat het na twee maanden wel droog moest zijn" nicola gazan, gedupeerde

Er volgt opnieuw onderzoek, maar het rapport met de bevindingen krijgen ze pas twee maanden later. Er staat in dat het huis nog steeds vochtplekken heeft. Toch krijgt het stel niet de reactie van Interpolis waar ze op hopen. "De expert schreef dat het na twee maanden vanzelf wel droog moest zijn geworden", aldus Nicola. "Toen zat ik er echt helemaal doorheen." De stress begint zijn tol te eisen bij Nicola en Dimitri, die ook nog eens lijdt aan de spierziekte MS. Ze besluiten op eigen kosten onderzoek te laten doen. Het ingehuurde bedrijf constateert dat de woning eerst goed gedroogd moet worden, dat het huis vervolgens moet worden leeggehaald en de schade dan hersteld kan worden. Maar Interpolis wil hier niks van weten, laat het stel weten. Vergoeding tijdelijke woning is op Ondertussen is de vergoeding voor een tijdelijke woning van de verzekeringsmaatschappij bijna op. "We hebben zelf maar een paar weken bijgeboekt, want we kunnen gewoon niet naar huis", vertelt Dimitri. Nicola vult aan: "We zijn niet lastig. We willen alleen dat het huis wordt gerepareerd als het niet meer nat is. Zoals de deskundigen ook adviseren."

Reactie Interpolis "We hebben deze, en afgelopen, dagen intensief contact met het stel gehad om tot een passende oplossing te komen, van de vervelende situatie waar de familie zich in bevindt. We leven met ze mee en gaan deze schade op een correcte wijze afwikkelen. We gaan de informatie uit het in hun opdracht uitgevoerde onderzoek serieus bekijken, beoordelen en met hen bespreken. Ik kan u verzekeren dat deze situatie onze volle aandacht heeft."

Dimitri laat weten blij te zijn met de ontwikkelingen, maar wil door ervaringen uit het verleden niet te vroeg juichen: "Ons vertrouwen is ver beneden nul. Er zijn zoveel dingen beloofd, maar niet nagekomen. Desondanks is het vermoeden wel sterk dat er nu echt serieus progressie wordt gemaakt. Nu eerst maar zien hoe het verder gaat verlopen."