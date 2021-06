Buren starten hulpactie voor door brand getroffen Muider gezin

De buurtbewoners willen met hun actie de getroffen Muiders helpen. "De emotionele schade is enorm, vooral voor de kinderen. We hopen met deze actie een leuk bedrag in te zamelen, zodat we Nico en de kinderen een steuntje in de rug kunnen bieden", laat Muider Matthijs Giessen weten.

Andere buren en bekenden van de Muiders dragen ondertussen gul bij aan de steunactie. Vele tientjes en twintigjes worden overgemaakt naar de actie.

Ook klinken er veel steunbetuigingen. "Wat enorm schrikken en vreselijk verdrietig. We hopen dat jullie gauw weer op een fijne veilige plek zullen zitten zodat jullie weer samen vooruit kunnen kijken", schrijft een van de donateurs.

Huis onbewoonbaar

Het huis van het getroffen gezin vatte zaterdag vlam toen een buurvrouw met een onkruidbrander onkruid aan het weghalen was. Ze zette eerst de schutting in brand, waarna het vuur razendsnel oversloeg naar het huis. Het vuur werd steeds groter en richtte enorme schade aan.