Grote kans op onweersbuien vanavond: "Veel regen in korte tijd"

"Wie buiten voetbal gaat kijken moet naast het scherm ook goed opletten op de buienradar", aldus een woordvoerder van Weeronline. De kans is groot dat Amsterdam vanavond met flinke regenbuien en onweer te maken krijgt.

"Vanaf een uurtje of tien neemt de onweersdreiging toe", laat Weeronline weten. "Als de buien komen dan zijn het felle exemplaren. Waarbij er veel regen valt in een korte tijd, met zware windstoten die schade kunnen veroorzaken. Dus zet spullen die buiten staan naar binnen."

De onweersbuien trekken weg in de ochtend, er volgen dan een paar mooie ochtenduren. Maar in de middag is er opnieuw slecht weer op komst.