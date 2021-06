Tot ruim twee jaar celstraf voor overvallers snackbar en nagelstudio

De overvallen mislukten destijds. De twee jongens, van 19 en 23 jaar, probeerden eerst de nagelstudio aan de Middenweg te overvallen, maar dat lukte niet. Direct daarna probeerden zij een nieuwe poging bij snackbar Hugo verderop in de straat. Daar ontstond een worsteling met klanten van de snackbar, waardoor ook deze overval niet lukte. De mannen stapten daarop in een vluchtauto waarin een 23-jarige vriend klaarzat om gas te geven.

De overvallers konden geen buit meenemen, maar zorgden er wel voor dat de slachtoffers en getuigen veel angst en stress kregen, zo bleek in de rechtbank. Tijdens de overvallen waren onder meer jonge kinderen in de twee winkels aanwezig.

"De verdachten hebben blijkbaar niet nagedacht over de vaak traumatische gevolgen die zo’n gebeurtenis voor slachtoffers kan hebben. Een dergelijk feit wordt in de samenleving in het algemeen als zeer bedreigend ervaren en vergroot de gevoelens van onrust en onveiligheid", oordeelt de rechtbank.

Straffen

De oudste van de twee overvallers is veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man werd eerder veroordeeld voor een vermogensdelict en is volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar door psychische stoornissen. Na zijn celstraf moet hij zich laten opnemen in een zorginstelling.

De jongste van de twee was op het moment van de overval nog minderjarig en is veroordeeld tot 450 dagen jeugddetentie, waarvan 253 dagen voorwaardelijk. Deskundigen hebben hem onderzocht en geconstateerd dat hij op het moment van de overval niet in staat was om de risico's van zijn gedrag goed in te schatten. De man is op dit moment nog opgenomen in een GGZ-instelling, waar hij van de rechtbank voorlopig moet blijven.

De bestuurder van de vluchtauto is veroordeeld tot 20 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij deed niet mee aan de twee mislukte overvallen, maar is volgens de rechter wel medeplichtig omdat hij wist wat er ging gebeuren.