Buurtbewoners oude Muider gemeentehuis vrezen overlast door nieuwbouw

Het gemeentehuis aan Het Anker staat al een paar jaar leeg. Het gebouw moet tegen de vlakte voor de komst van 41 appartementen.

De buurtbewoners vrezen door de komst van de appartementen hun privacy te verliezen, doordat de nieuwe huizen dicht op hun percelen komen te staan. Ook vrezen ze dat de gebouwen letterlijk een schaduw slaan, waardoor ze minder zonlicht in hun huis en tuin hebben.

Geluidsoverlast door warmtepompen

Een ander bezwaar is geluidsoverlast. De nieuwe appartementen krijgen warmtepompen om de huizen te verwarmen, maar zulke apparaten staan er om bekend dat ze ook nogal wat geluid produceren. De bewoners vrezen daar zowel overdag als 's nachts last van te hebben.

De Raad van State heeft de bezwaren van de buurt dinsdag aangehoord en ook naar het verweer van de gemeente Gooise Meren geluisterd. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak in de zaak. Of de buurtbewoners in het gelijk worden gesteld, is zeer de vraag. De buurt probeerde ook al de start van de bouw tegen te houden. Toen oordeelden de rechters dat er al zoveel als mogelijk gedaan is om de overlast voor de buurt te beperken.