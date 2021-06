Bouwkeet wordt kwekerij van 'Hoorns goud' met behulp van koffieprut

Twee bouwketen aan het Dampten in Hoorn worden momenteel omgebouwd tot kwekerij waar vanaf dit najaar het 'Hoorns goud' wordt gekweekt. Oftewel: Oesterzwammen en Shiitake. Het geheime ingrediënt is koffieprut, dat dient als voedingsbodem. Het project gaat dit najaar van start en moet een werkplek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Met dit project werken we eigenlijk aan drie doelen", vertelt Susanne Noppert van West-Friesland Kantelt, de initiatiefnemer van het project Hoorns Goud. "We zorgen ervoor dat je met afval van koffie iets moois kunt maken, want je kunt er voedsel op laten groeien. Dat is een heel eiwitrijk product, wat een goed alternatief voor vlees is. Dan doen we ook wat voor het klimaat. En we pakken dit project samen op met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben."

De Westfriese Uitdaging helpt om de plannen te realiseren. Deze stichting koppelt maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar. "We zijn nu fondsen aan het aanschrijven voor de startmaterialen, zoals een kweekset en de koffiedik", vertelt Renate van der Laan van de Westfriese Uitdaging.

Koffieprut gezocht

De koffieprut wordt straks met een bakfiets opgehaald bij lokale horecabedrijven, zo vertelt Susanne Noppert van West-Friesland Kantelt. "We willen een samenwerking met restaurants die onze producten ook af kunnen nemen." Noppert hoopt dat de horeca hiermee sneller een switch maakt van vlees naar vegetarische proteïnen. "Als het in Hoorn eenmaal loopt, willen we het in West-Friesland verder uitrollen."

Naar verwachting gaat het project dit najaar van start. Er kunnen straks acht mensen aan het werk in de kwekerij. Dat wordt geregeld door WerkSaam Westfriesland, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt aan een baan.