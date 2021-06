Amsterdamse rapper Akwasi niet vervolgd voor opruiende tweets

Het gaat om tweets die Akwasi tussen 2009 en 2012 verstuurde. In die berichten zou hij hebben aangezet tot geweld tegen Sinterklaas of Zwarte Piet, of vertolkers ervan. Tegen twee tweets werd aangifte gedaan. "Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn”, luidde één van die twee berichten.



In september vorig jaar ontstond er ophef toen de tweets ineens opdoken. Akwasi nam er afstand van en verwijderde zijn accounts. Er werd twintig keer aangifte gedaan van opruiing, waarna het OM een onderzoek startte. De conclusie van dat onderzoek is dat de rapper niet wordt vervolgd omdat de tweets op het moment van de aangiften negen en elf jaar oud waren. "Het OM is van oordeel dat vervolging in deze casus na zo’n lange tijd niet opportuun is." Ook het feit dat Akwasi afstand nam van de tweets, weegt mee in de beslissing om hem niet te vervolgen.

Dam

Eerder werd al bekend dat Akwasi ook niet vervolgd zou worden voor de uitspraken die hij vorig jaar tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam deed. Toen zei hij: "Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht." Die zaak werd uiteindelijk voorwaardelijk geseponeerd: als hij binnen een jaar opnieuw over de schreef zou gaan, zou hij alsnog worden vervolgd. De oude tweets vallen daar niet onder.