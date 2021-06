Hockey: Amsterdam-keepster Veenendaal verliest concurrentiestrijd

Amsterdam-keepster Anne Veenendaal komt vooralsnog niet in actie op de Olympische Spelen komende zomer. Bondscoach Alysson Annan heeft gekozen voor Josine Koning van landskampioen Den Bosch.

"Koning heeft een stabieler voorjaar gehad", aldus Annan. Anne Veenendaal is wel aangewezen als officiële reserve van het Nederlands team. De verwachting is dat de omstandigheden straks in Tokio erg zwaar zijn. Hierdoor selecteren alle teams slechts één keepster en vijftien veldspelers. Mocht Koning tijdens de spelen geblesseerd raken dan mag Veenendaal pas de volgende wedstrijd keepen. Tijdens de wedstrijd zal er dan een veldspeelster op doel moeten staan.