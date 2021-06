Meer aandacht voor expats en internationale studenten in vaccinatieprogramma's

Amsterdam gaat zich in de vaccinatieprogramma's meer richten tot internationale inwoners zoals expats en studenten. De gemeenteraad stemde woensdagavond in met een voorstel hierover van D66.

Volgens de coalitiepartij hebben de expats en studenten moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast hebben ze te kampen met taalbarrières en informatiegebrek. "Het coronavirus heeft veel internationale bewoners van Amsterdam geïsoleerd van familie uit het land van herkomst", licht het Amsterdamse raadslid Sjoerd Warmerdam (D66) het voorstel toe. "Ze zijn regelmatig eenzaam en in hun informatievoorziening afhankelijk van internationale bronnen of informatie uit het land van herkomst. Informatie over de Nederlandse vaccinatieprogramma’s bereikt hen moeizamer.’’