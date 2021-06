Eindelijk weer iets: verzorgingstehuis houdt eigen taartenbakwedstrijd met bewoners

Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie kon gisteren in verzorgingshuis De Groene Vecht in Den Helder weer een grote activiteit worden gehouden: tal van thuisbakkers deden hun best de (appel)taartenbakwedstrijd te winnen. De 93-jarige winnaar bleek totaal onervaren te zijn als het ging om appeltaarten bakken.

"Een jaar geleden was ik 1 minuut te laat en toen heb ik een appeltaart gebakken", zegt Wilco van der Most van de Raad van Bestuur van Zorggroep Tellus. "Nu dwongen de cliënten mij om weer een appeltaart te bakken en toen zei ik: 'Laten we er een wedstrijd van maken'."

Bewoners, familie en medewerkers streden om de grote zilveren bokaal van 'Heel Tellus Bakt'. Vanwege het mooie weer gingen de tien deelnemende teams op het terras appels schillen, deeg rollen en taarten bakken. Het doet iedereen goed dat er eindelijk weer meer kan. Van der Most: "De coronacrisis heeft diepe impact gehad, met name omdat iedereen veel thuis moest zitten. Om nu met elkaar even de geest te verzetten, is natuurlijk superleuk."

Winnaar

In de middag kwam de driekoppige jury langs om alle taarten te proeven. Na lang beraad kwam de taart van team nummer tien als winnaar uit de bus. Dat was bijzonder, want de leden van dat team hadden nog niet eerder een appeltaart gebakken. Juryvoorzitter Arlindo Slijger vond dat niet zo gek: "Ervaring is niet zo belangrijk bij het bakken van een appeltaart, als je maar plezier hebt." De winnaar, mevrouw Sijnke (93), zou de trofee een mooi plekje geven.

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: