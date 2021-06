Mogelijk fietsverhuurbedrijf in voormalige viskiosk in de haven van Hoorn

Als het aan de gemeente Hoorn ligt, komt er een fietsverhuurbedrijf in het bekende ronde gebouw in de haven. Voorheen zat vishandel Parlevliet daar gevestigd. De gemeenteraad is niet enthousiast en zegt ook niet op de hoogte te zijn van de plannen. Acht Hoornse fracties willen van het college openheid over de gang van zaken.

Google Streetview

De voormalige viszaak in de haven kwam in 2018 leeg te staan. Het college had begin dit jaar een toeristisch informatiepunt voor ogen voor het iconische pand. De fracties HOP Hoorn en VOC Hoorn waren destijds al teleurgesteld dat deze plannen niet gedeeld werden met de gemeenteraad. Ook vonden zij het jammer dat het gevoel van 'een visje in de haven halen' met dit plan dreigt te verdwijnen. In april deed de gemeente een oproep aan ondernemers. Wie voor vijf jaar het gezicht van het toeristische platform wilde zijn, kon zich bij hen aanmelden. De gemeente heeft van tientallen geïnteresseerden een bericht ontvangen. Inmiddels klinkt in de wandelgangen van het gemeentehuis het gerucht dat de gemeente RentTourBuy als winnaar heeft uitgeroepen, een fietsenverhuurketen die nu gevestigd is op het Kleine Noord. Verzoek om inlichtingen Volgens Robert Vinkenborg van EénHoorn is daarover geen informatie naar de gemeenteraad gegaan. “Het verhaal dat daar een fietsenverhuurbedrijf komt heeft de gemeenteraad ook maar gehoord. Wij vinden de berichten verontrustend. Er wordt door andere deelnemers gezegd dat er ineens andere criteria golden dan was uitgeschreven." De partij heeft daar officiële vragen over ingediend bij het college. Deze vragen zijn ook ondertekend door Fractie Tonnaer, CDA, VVD, PvdA, DRP, Hoorn Lokaal en Christen Unie. Tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op 29 juni komt het onderwerp aan bod. “Zolang dit inlichtingendebat niet gevoerd is, kan het college geen besluiten hierover nemen. Dat wilden ze aankomende dinsdag doen”, legt Vinkenborg uit. Openheid De fracties willen onder andere weten hoe het aanbestedingstraject precies verliep en waarom de gemeenteraad daar niet bij is betrokken en over geïnformeerd. De gemeente bevestigt dat het gaat om een ‘voorlopige gunning’. De aanbestedingsprocedure is gevolgd en dit bedrijf is naar voren gekomen op basis van een aantal criteria, laat de woordvoerder weten. Deze criteria zijn onder andere meerwaarde voor de gemeente, duurzaamheid in relatie tot toerisme, en het bijdragen aan het versterken van het toerisme.

Lees ook West-Friesland Hoorns college wil toeristisch informatiepunt in voormalige vishandel