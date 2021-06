De Peiling: komt er bij jou op de werkvloer seksuele intimidatie voor?

Zeker twee miljoen vrouwen ervaren seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook sommige mannen ervaren vervelende incidenten op de werkvloer. Maar wel minder vaak, blijkt uit een onderzoek van het CNV . Heb jij wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer? Of heb je het zien gebeuren? En weet je waar je terecht kan bij grensoverschrijdend gedrag van een collega of leidinggevende?

Het onderzoek werd gedaan onder 2700 werkenden. Naast verbale intimidatie meldt een derde van de ondervraagden dat ze te maken hebben gehad met aanranding of een andere vorm van fysieke seksuele intimidatie.

Seksuele intimidatie niet goed bespreekbaar

Ook komt in het onderzoek naar voren dat praten over seksuele intimidatie niet makkelijk is. Ruim een kwart van de ondervraagden, die seksuele intimidatie meemaakte, weet niet waar ze terecht kunnen met hun klachten. Eenzelfde percentage zwijgt over wat er gebeurt op werk en vertelt ook dat seksuele intimidatie überhaupt niet goed bespreekbaar is.

Veilige werksfeer

Zorgwekkende ontdekkingen volgens vakbond CNV, die het liefst ziet dat er een effectieve regeling komt. Zo kan volgens hen ieder bedrijf een protocol tegen seksuele intimidatie ontwikkelen. Daarnaast pleiten zij voor een vertrouwenspersoon op het werk, waar iedere werknemer mee kan praten. Werkgevers zijn volgens het CNV verantwoordelijk voor een veilige werksfeer.