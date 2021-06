Daling ww-uitkeringen zet door dankzij versoepelingen

Het aantal ww-uitkeringen in de regio Groot Amsterdam daalde in mei voor de tweede maand op rij flink. Voor een groot deel komt dat vanwege de versoepelde coronamaatregelen.

Dat meldt het UWV.

In mei werden er bijna 1.400 uitkeringen minder geteld dan in april. In die maand daalde het aantal overigens ook al spectaculair. Ongeveer eenderde daarvan is afkomstig uit de sector horeca en catering. Maar ook in de commerciële dienstverlening en de uitzendbranche is een afname te zien.

De belangrijkste reden van de afname is het feit dat veel bedrijven dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen weer gasten of klanten mochten ontvangen.

Stijging

Volgens het UWV zijn de eerste tekenen van herstel in meerdere sector al zichtbaar. Zo wordt verwacht dat het aantal banen in de uitzendbranche in het komende jaar met 3,7 procent stijgt. In de horeca en de detailhandel wordt voor dit jaar nog rekening gehouden met een krimp, maar de verwachting is dat het aantal banen in die sectoren in 2022 weer toeneemt.