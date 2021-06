Vlinderstichting ondanks vlindersterfte: "Maaien is moord, maar noodzakelijk"

Er wordt de komende twee maanden flink gemaaid en dat zorgt ervoor dat veel vlinders en insecten doodgaan, omdat hun leefgebied in bijvoorbeeld bermen en groenstroken wordt weggehaald. En dat terwijl het met bijvoorbeeld de vlinders in Noord-Holland al niet al te best gaat. Toch moet het gebeuren, beseft ook Kars Veling van de Vlinderstichting. "Maaien is moord, maar het is ook noodzakelijk."

Bermen maken een groot deel uit van ons landoppervlak. Met 139.000 kilometer aan bermen en ruim 3.000 kilometer spoor beslaan deze bermen minstens twee procent van het Nederlandse landoppervlak. Het belang van bermen als leefgebied voor flora en fauna neemt steeds meer toe. Ze worden namelijk gebruikt als toevluchtsoord voor planten en dieren die ergens anders in de regio zeldzaam zijn geworden. "Ook gemeentes en de provincie gaan het belang van bermen steeds meer inzien en willen ook meer actie ondernemen om de insecten te helpen", vertelt Veling.

Maaien

Toch worden er rond dit tijdstip van het jaar met grote maaimachines grote stukken bermen weer plat gemaaid. In Noord-Holland gaat het net als in de rest van Nederland niet al te best met de vlinder. "Sinds de jaren negentig zijn wij begonnen met het tellen van vlinders. Sinds toen is veertig procent van de vlinders verdwenen", vertelt Veling. "Het is zo dat 95 procent van het voedsel van de insecten verdwijnt als er gemaaid wordt, maar het maaien zorgt er ook voor dat bermen niet te erg volgroeien, wat uiteindelijk ook weer niet goed is voor de insecten."

Ook houden veel insecten, hoe triest het ook is, er rekening mee dat veel van hun eitjes vernietigd worden. "Daarom leggen ze bij voorbaat al meer eitjes."

Cursussen

Aannemers in groenonderhoud kunnen bij Veling een cursus volgen om bermen en grasgebieden op de juiste manier te onderhouden. "We zijn er druk mee bezig in onder andere Noord-Holland. De bedoeling is dat 15 tot 30 procent van de bermen blijft staan tijdens het maaien. Dit zijn de delen bijvoorbeeld dicht bij een sloot." Hebben de aannemers hun cursus afgerond, dan krijgen ze een keurmerk.

"Gemeentes, provincies en waterschappen hebben steeds meer interesse in aannemers met zo'n keurmerk." Volgens Veling veranderd de mindset van veel overheidsinstanties met betrekking tot het behoud van insecten. "Ze geven de bermen een kans."