Na halfjaar omlopen komt 3D-geprinte brug op Wallen in Amsterdam: "We zijn super blij"

De 3D-geprinte brug bij de Stoofsteeg op de Wallen in Amsterdam, die eigenlijk begin 2019 verwacht werd, wordt over ongeveer een maand geplaatst. Buurtbewoners en ondernemers zijn er blij mee, want de noodbrug die eerder op die plek stond is in november vorig jaar al weggehaald.

Ondernemersvereniging BIZ Burgwallen stuurde vorige week een klacht naar de gemeente. "Behalve dat op onze gracht een noodzakelijk brug ontbreekt, ontbreekt ook de communicatie hierover naar onze buren (bewoners) en ondernemers van de buurt, ondanks herhaaldelijke verzoeken om duidelijkheid te scheppen of op zijn minst te communiceren over de stand van zaken."

Daardoor moest er ongeveer een halfjaar omgelopen worden. "We zijn superblij", vertelt een buurtbewoner, die ook in een winkel aan de Oudezijds Achterburgwal werkt. "Het heeft zo lang geduurd. We hoorden niks, we wisten niks. We kregen ook geen goed contact met de gemeente."

Een paar dagen na de brief liet de gemeente weten dat de kademuur van 14 juni tot en met begin juli hersteld wordt. Ongeveer een week later kan de brug over het water aangevoerd worden en geplaatst worden. Naar verwachting is twee weken later de feestelijke opening van de 3D-geprinte brug.

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt dat de brug telkens uitgesteld werd omdat de kademuur in slechte staat bleek en er graaf- en duikonderzoek aan de kademuur nodig was. Het bedrijf dat de brug heeft gemaakt laat weten dat het vernieuwen van de kademuur voor de gemeente een "ongelooflijk ingewikkeld project met allerlei tegenslagen" was. De brug is met speciale technieken 'geprint' en is al een paar jaar af. Het plaatsen duurt in juli niet langer dan een paar dagen.