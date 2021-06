Handbalster Amega uit Heerhugowaard mist Spelen door zware knieblessure

Een persoonlijke drama voor de 23-jarige handbalster Delaila Amega uit Heerhugowaard. De speelster van het Nederlands team is zwaar geblesseerd geraakt aan haar knie en mist hierdoor de aankomende Olympische Spelen in Tokio.

Amega liep de knieblessure op tijdens een training met de Nederlandse handbaldames in voorbereiding op de Spelen. De voormalig speelster van SEW uit Nibbixwoud zal binnenkort geopereerd moeten worden. Voor de talentvolle Amega, die nu onder contract staat bij het Duitse Borussia Dortmund, is het de derde zware knieblessure in ruim twee jaar tijd.

"Het is echt heel erg klote dat ik weer een zware knieblessure heb opgelopen", vertelt Amega op de website van het NHV. "Ik baal er ontzettend van. Op dit moment wil ik mijn hoofd leeg maken en tijd voor mezelf nemen. Daarna zie ik wel verder als alles weer in gang gezet wordt met een operatie."