Bijzonder verweer in zaak pizzeriamoord Amsterdam: "Schutter had kleding van verdachte aan"

Het was wel de kleding van hoofdverdachte Cherif A. die bij de dodelijke schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam aanwezig was, maar hij zat zelf niet in die kleding. Dat is wat A. vanmiddag aan de rechter probeerde duidelijk te maken bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Bij de schietpartij op 23 oktober 2019 kwam de 49-jarige Goran Savic, uitbater van pizzeria La Piccola Baracca, om het leven. De beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij.

Kort na de schietpartij werd A. opgepakt in zijn Volkswagen Golf in de Jan van Galenstraat. Hij voldeed aan het signalement en er werd ook een vuurwapen in de auto aangetroffen. Toch zei A. vandaag opnieuw in de rechtbank dat hij niet de schutter is.

"Auto uitgeleend"

"Dat is op zich goed te verklaren, want mijn cliënt zegt dat hij zijn auto met zijn hele hebben en houden heeft uitgeleend", aldus zijn advocaat Remco Kint. "Daar lag ook al zijn kleding in. Hij zat zelf midden in een verhuizing. In dit geval heeft de schutter die kleding aangetrokken en vervolgens het misdrijf gepleegd en daarna weer zijn hele hebben en houden weer afgeleverd."

Volgens A. is hij er door de werkelijke schutter ingeluisd. Hij zegt dat hij die dag was gebeld om de auto van een zekere Hakan te repareren. Terwijl hij bezig was met die reparatie, enkele straten van het Hugo de Grootplein vandaan, zou deze Hakan zijn auto - waarin ook zijn kleding lag - hebben geleend om sigaretten te halen. In die tussentijd zou volgens A. de moord zijn gepleegd. Nadat hij zijn auto terugkreeg, zou A. vervolgens zich nietsvermoedend hebben omgekleed in de kleren die in de auto lagen.

Beelden schietpartij

"Ik ben bedrogen en opgelicht", zo zei A. tegen de rechtbank. Op beelden van binnen in de pizzeria is te zien hoe een man in een spijkerbroek en een hoody het vuur opent. Te zien is hoe Djurovic met een barkruk zich probeert te verweren. De schutter lijkt zijn evenwicht te verliezen en schiet kort daarop Savic neer.

Volgens A. zou uit de beelden blijken dat hij niet is geweest, omdat de schutter volgens hem dunner zou zijn dan hijzelf. Hij vroeg de rechter om de beelden te vergelijken met bewakingsbeelden van een McDonald's waar hij zo'n 48 uur voor de schietpartij was. "Ik heb een grotere borstkas en ik heb een ander loopje", aldus A.

Dna op slachtoffer

De officier van justitie zei daarop dat zij het verschil niet zag. Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat A. de schutter is; zijn dna werd zelfs op een van de slachtoffers aangetroffen. De weduwe van de pizzeria-uitbater, die in de rechtszaal zat vandaag, koos ervoor om aanwezig te zijn toen de beelden van de schietpartij in de zaal werden vertoond. Ze las vanmiddag een slachtofferverklaring voor.

De zaak gaat morgen verder. Dan wordt ook de strafeis bekend.