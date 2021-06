'Van Gaal-show' in Velsen-Zuid: Telstar staat weer even in het middelpunt

Het is een spraakmakende 'trainerstransfer': Louis van Gaal die voor één wedstrijd trainer van Telstar wordt. Volgend seizoen gaat het gebeuren. Om welk duel het gaat is nog niet bekend.

In Velsen-Zuid zijn de reacties op de publiciteitsstunt positief. Peter Zoontjes, de iconische supporter die onder de bijnaam Jomanda door het leven gaat, juicht de komst van de oud-trainer van onder meer Ajax, AZ, Oranje, Barcelona, Bayern München en Manchester United toe.

Show

Zoontjes: "Hij is een trainer naar mijn hart. Van Gaal wil altijd aanvallend spelen. Misschien had ik het wel mooi gevonden als hij vijf wedstrijden aan het roer zou staan, maar dan krijgt Telstar misschien ruzie met Andries Jonker (de trainer). Ik moet toegeven dat het meer show is dan dat het op voetbalgebied zoden aan de dijk zet. Maar wat maakt het uit, Telstar staat weer even in het middelpunt."