Telstar-spits Plet kijkt uit naar komst Van Gaal: "Dit kan alleen bij Telstar"

"Ik had geen bibberende benen toen ik het nieuws hoorde, maar het was wel even schrikken", vertelt de 36-jarige Plet. "Ik denk dat spelen onder een trainer die zoveel heeft bereikt, voor iedereen een mooie ervaring is."

Het is niet voor het eerst dat Telstar met een bijzondere actie komt. "Bij welke andere club zie je nou dat zoiets gebeurt? Dat is het mooie van Telstar. Bij ons is het gewoon mogelijk dat zo'n trainer bij ons een wedstrijd voor de groep staat. Dat zie je nergens anders", aldus Plet.

Nieuwe aanvoerder

Door het vertrek van Frank Korpershoek ligt het in de lijn der verwachting dat Plet misschien volgend seizoen wel aanvoerder is van Telstar. "Vorig seizoen was ik natuurlijk al reserve-aanvoerder bij afwezigheid van Frank. Je weet nooit welke spelers er nog bij gaan komen, maar het zou zeker kunnen dat ik volgend jaar aanvoerder ben."

