Race-vrachtauto’s zorgen voor verkeersopstopping in Haarlem

Heel wat auto’s moesten vanmiddag omrijden of wachten, omdat een aantal enorme vrachtwagens op weg naar het circuit van Zandvoort zich had vastgereden. De trucks met Franse kentekens konden vanwege hun hoogte niet onder het spoorviaduct op de Zijlweg door en moesten omkeren.

Er kwam zelfs politie aan te pas om alles in goede banen te leiden. De stoet was op weg naar het race-evenement Fanatec GT World Challenge, dat over twee dagen begint op het circuit van Zandvoort.

Het vastrijden van de race-vrachtwagens roept vragen op over de Formule 1, begin september in Zandvoort. Dan wordt een karavaan van 3.000 tot 3.500 auto's en vrachtwagens verwacht. Vanuit België zullen zij 'bumper-aan-bumper' vanuit Spa-Francorchamps naar onze regio rijden.

'Overal is aan gedacht'

Volgens een medewerker van het circuit zullen de vrachtwagens dan betere route-instructies krijgen. "Er is een heel plan geschreven om de stoet van 3.000 voertuigen hier te krijgen. We hoeven ons dan ook geen zorgen te maken. Overal is aan gedacht."