Anouk valt met prachtige haarcreatie in de prijzen: "Ze letten op alles"

Met een fraai kapsel is Anouk Olij in de prijzen gevallen bij de grote studentencompetitie 'Funk up your head'. Van de 360 studenten uit Nederland en België werd ze derde. Op een modelhoofd werd een kapsel gemaakt dat vervolgens werd ingestuurd. De jury was lovend over het werk van Anouk.

Anouk is mbo-student Haarmode aan het Horizon College. Ze heeft al veel reacties gekregen en is blij met alle aandacht. "Het is ongeveer een maand geleden dat ik het kapsel in heb gestuurd. Hij is wat uitgezakt, maar ziet er nog wel goed uit", zegt ze lachend. "De jury vond het heel mooi dat er veel technische elementen waren gebruikt. Ze letten op alles: techniek, kleur..."

Anouk loopt stage bij de kapsalon van Larissa de Jong-Schaar. Zij is trots op de 17-jarige. "Ze is eerstejaars leerling, als je dan zoiets maakt... dat maakt je heel trots." Ze vervolgt: "Het gaat hartstikke goed. Het was een lastig jaar, we zijn lang dicht geweest. Daarna is het heel druk geweest en moest ze flink aan de bak. Dat gaat goed en met kleine stapjes mag ze steeds meer doen in de salon."

Het werk in de kapsalon bevalt Anouk, maar mooie creaties van kapsels maken trekt haar ook. "Ik zou er zeker mee verder willen en ook met andere wedstrijden mee willen doen. Een combinatie daarvan met het werk in de kapsalon lijkt me geweldig."