Van Parijs tot Hoorn: ontwerper Sepehr Maghsoudi maakt collectie met zijn vader

De Hoornse modeontwerper Sepehr Maghsoudi presenteert voor het eerst zijn collectie in eigen stad. Na Amsterdam en Parijs gaan zijn couture-ontwerpen dit keer over de catwalk bij Hotel Mariakapel. Maghsoudi ontwierp de gehele collectie samen met zijn vader. Het pronkstuk is een jurk van ruim dertig kilo waarin een geheime boodschap voor zijn vader schuilgaat.

"De jurk is gevraagd voor een fotoshoot is verschillende bladen, maar er zijn slechts twee bladen die ik interessant vind, de rest weiger ik. Het is een jurk voor de Oscaruitreiking in LA", vindt Sepehr Maghsoudi. "Het is een museumstuk. Er zit heel veel liefde en werk in, dat respect moet het ook krijgen."

De jurk is onderdeel van Maghsoudi's 24e collectie. Voor deze collectie zocht hij de samenwerking op met zijn vader Bahram Maghsoudi. "Mijn vader was in Perzië ook ontwerper voor herenkleding", vertelt Sepehr, die zelf geboren is in Teheran en op twaalfjarige leeftijd verhuisde vanuit Iran naar Nederland. "Ik weet nog goed dat ik in zijn atelier was. Binnen een uur werd voor mij een zwart overhemd genaaid, dat is een heel mooie herinnering."

Draagbaar vs kunstzinnig

Vader en zoon Maghsoudi zochten samen stoffen uit en ontwierpen allebei kledingstukken van de collectie. "Ik denk dat de wens van ieder kind is om een diepere connectie met zijn vader te creëren. Ik wilde iets neerzetten waar je samen op terug kunt kijken", aldus Sepehr. "Dit is een collectie die door mijn vaders invloeden ook meer draagbaar is, maar er zijn natuurlijk een aantal stuks die kunstzinnig zijn."

De 'megajurk', zoals Sepehr het noemt, is daar één van. De lange jurk bestaat uit een rok met schubvormige stukken, waar volgens Sepehr een achterliggende gedachte in zit. "In elke schub zitten vier tot zes lagen stof, zodat het meer dat beschermingsgevoel geeft." En dat gevoel van bescherming staat volgens Sepehr voor de band die hij heeft met zijn vader.