Plannen voor kinderspeelpad bij cruisingplek Nieuwe Meer: "Lijkt me geen goede combi"

Vereniging De Oeverlanden Blijven wil vlak bij de homo-ontmoetingsplek in recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer een kinderspeelpad maken. Volgens de vereniging is er te weinig te doen voor kleine kinderen. Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) vindt het een prima idee, maar niet in de buurt van de plek waar mannen elkaar ontmoeten. Bovendien vraagt hij zich af wat de werkelijke intentie is achter de plannen voor het zogeheten Kabouterpad.

"Ik vind het een prima idee, maar wel op een plek waar dat veilig kan. Kinderen en cruisende mannen zijn namelijk geen goede combinatie", vertelt Vroege in het NH Radioprogramma Lunchroom.

"Maar we moeten ook kijken naar wat de intentie is. Is het voor de kinderen of is het de intentie om van de cruisingplek af te komen? We zien dit soort initiatieven namelijk vaker ontstaan rond zulke gebieden", vult het gemeenteraadslid aan.

Volgens hem is de uitdaging voor de gemeente Amsterdam ervoor te zorgen dat in de Oeverlanden iedereen kan recreëren en genieten van het groen. "Het gebied is groot genoeg voor alle doelgroepen."

Saneren

Homo-ontmoetingsplekken zijn volgens Vroege belangrijke plekken in de stad. "Dat heb je overal ter wereld en dus ook hier. Het heeft een sociale functie voor bijvoorbeeld mannen die overdag een hetero-normatief leven hebben. Dit soort plekken moeten veilig zijn. We hoeven dit als gemeente niet te faciliteren, maar we hoeven het ook niet te saneren door bijvoorbeeld de bosjes te kappen en verwachten dat het vanzelf weggaat."

Volgens Pim Ligtvoet van COC Amsterdam was het niet de intentie van de vereniging om het de cruisende mannen lastig te maken.

"Het idee komt van een paar dames uit Nieuw-West. Ze hebben subsidie gekregen voor het pad. Maar ze hadden helemaal niet de bedoeling om het pad in het cruisegebied te leggen. Het pad moet nu komen bij het strandje waar ook een bos is", vertelt hij.

Wat Ligtvoet betreft is de angel dan ook allang uit de kwestie.

NH Radio heeft geprobeerd een reactie te krijgen van de vereniging. Dat is niet gelukt.