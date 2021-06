Meester Carel bedenkt project om kinderen meer te leren over Indische oorlogsjaren

Als afsluiting van een schoolproject over het koloniale verleden van Nederland en de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië hebben leerlingen van basisschool De Windwijzer vanmiddag stilgestaan bij de Indische slachtoffers van de oorlog.

Ze legden bloemen bij het monument 'Voor hen die vielen' en ze hielden twee minuten stilte. Het schoolproject is een idee van de leraar van de kinderen, die oorspronkelijk zelf uit Indonesië komt. Op Instagram deelden de scholieren verhalen uit hun eigen familie.

"In mijn jeugd is eigenlijk heel weinig verteld over mijn familie en wat mijn voorouders hebben meegemaakt in de Indische archipel", zegt groep 8-leraar Carel van de Graaff van De Windwijzer, "en ook waarom mijn grootouders naar Nederland zijn gekomen. Ik ben het zelf gaan onderzoeken en nadat ik die verhalen had ontdekt, vond ik dat het eigenlijk alle generaties en iedereen die in Nederland woont aangaat. Het is wereldgeschiedenis."

In 2020 is Van de Graaff met het project gestart, daar is een documentaire uit voortgekomen. Deze is hier te zien. Op de site oostindenoordkop.nl is te zien hoe het tot stand is gekomen.

