Op de tractor brengt zanger André Pronk het goede nieuws: "Je bent geslaagd!"

Ze staan allemaal verbaasd te kijken als er luid toeterend een tractor het boerenerf oprijdt en zanger André Pronk eruit springt. Want zo kregen vijf VMBO-leerlingen van de scholengemeenschap De Triade uit Edam te horen dat ze geslaagd zijn voor praktijk of basis. De jongens zijn fan van André en zingen uit volle borst Laat Je Likkuh. Van André krijgen ze een zwart T-shirt met dezelfde tekst erop.

Tom Tol, leraar Engels en mentor legt uit dat de vijf jongens het hele jaar op school tot vervelens toe het lied van André zongen. "Dus de grote vraag was of ze hem - als ze hem in het echt ontmoeten - ook nog leuk zouden vinden. En dat blijkt het geval te zijn", vertelt hij.

Opgelucht

Dat het niet om ijsjes likken gaat, wordt na een paar keer zingen wel duidelijk. Timo Roes en Bram de Boer zijn in ieder geval opgelucht dat ze geslaagd.

Op vakantie gaan ze niet, want ze moeten deze zomer werken op de boerderij die ze waarschijnlijk later zullen overnemen. Maar een klein feestje kan er wel van af. "Vanavond is het feest", aldus Bram.