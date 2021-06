Alcoholverbod op 'apenrots' bij Verfrollerbrug vanwege overlast

Een drankje drinken op de bekende 'apenrots' in het centrum van Haarlem is er niet meer bij. Door aanhoudende klachten van bewoners heeft de gemeente besloten om een alcoholverbod in te stellen op de trappen naast de Verfrollerbrug en een deel van het Spaarne.

De trappen werden tijdens corona een populaire plek om samen te komen. De goede ligging aan het Spaarne, het sluiten van de kroegen en de zon tot in de late uurtjes maken het een fijne spot om een drankje te drinken.

Maar dat leidde de afgelopen maanden vooral bij buurtbewoners tot structurele overlast, zo stelt gemeente. Het verbod geldt al een tijdje, maar vanaf nu zal de gemeente ook echt gaan handhaven.

Veel klachten

"De gemeente kreeg ontzettend veel klachten over alcoholgebruik en gerinkel van glas", laat een woordvoerder aan NH Nieuws en Haarlem105 weten. "Het gaat hier zeker niet om een of twee klachten, maar om vele klachten over aanhoudende overlast."

Het gebied waar het verbod geldt loopt van de Lieve Vrouwe Gracht, over de trappen van de apenrots door tot het Spaarne nummer 117. Het drinken of het in bezit hebben alcohol op de locatie kan leiden tot een boete van 95 euro.

Het verbod geldt voor minimaal een jaar. Daarna gaat de gemeente besluiten of de maatregel wordt verlengd of afgeschaft.