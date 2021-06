Oppaskat Rocky verstopt zich dagenlang onder vloer: brandweerteam moet hem redden

Maar liefst zes brandweermensen moesten eraan te pas komen om kat Rocky uit zijn benarde positie te bevrijden. Het dier zat anderhalve week vast in een tussenruimte onder de zolder in Amstelveen. "We hadden niet gedacht dat we hem levend zouden vinden."

In Amstelveen ging het mis. "Je ziet vaak met katten dat als ze ergens komen waar ze het niet kennen, ze zich verstoppen. Alleen heeft Rocky het geflikt om onder de grond te gaan op de zolderverdieping." Er zou namelijk verbouwd worden en er was een gaatje open. "Daar is hij ingegaan."

Of kat Rocky het zou overleven was van levensbelang voor zijn baasje. "Die kat is haar lichtpuntje", legt Ellen van Praag, werkzaam bij de Dierenambulance, uit. "De eigenaresse is ernstig ziek en zou een zware behandeling ondergaan, daarom ging de kat een paar nachtjes uit logeren. Je gaat dan niet zeggen dat de kat dood is..."

Gewapend met zes brandweerlieden ("Wij zijn ook beperkt in de dingen die we kunnen doen") is met camera's gezocht naar het dier, maar opnieuw geen spoor van Rocky. "We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat hij naar moeten moest zijn gefloept", vertelt Van Praag.

'Kat in z'n snufferd'

Tot er gisteren kattenuitwerpselen bij de buren lagen. De brandweermensen en dierenambulance stonden weer paraat. "De brandweer heeft op meerdere plekken gesloopt, op zoek naar de kat, maar hij was niet vindbaar."

Tot er een 'lijklucht' vanachter de radiator naar bovenkwam. "We waren bang dat het te laat was." Maar ook als de radiator wordt weggehaald, is Rocky nergens te bekennen. "Hoe kan het, die kat moet daar ergens zijn", dacht Van Praag nog.

De opgeroepen loodgieter haalde een camera met 'hele dunne draad' tevoorschijn en ging eens onder de grond kijken. "En ineens zat die kat in zijn snufferd, met zijn ogen open. Kun je nagaan, dat dier zat al anderhalve week op die snikhete zolder. Wat we ook doen, die kat móest eruit!"

Helemaal in paniek

Het dier bleek in het zogenoemde u-profiel onder het kozijn te zijn gekropen en 'daar zat-ie hartstikke vast'. Door hem een aantal keer met veel moeite een por te geven, kon Rocky uiteindelijk bevrijd worden - al nam hij het zijn redders niet in dank af. "Hij sprong tegen de ramen en muren, als een hysterische! Hij ging helemaal door het lint. Uiteindelijk hebben we hem in de badkamer weten te pakken, nadat hij de loodgieter nog in zijn hand gebeten had."

Het arme dier was 'helemaal in paniek'. "Pas toen ik hem in een mandje deed, werd hij rustig. We hebben hem gelijk naar de dierenarts gebracht, waar hij een infuus heeft gekregen. Het viel verder gelukkig heel erg mee."

Euforisch

Uiteindelijk heeft Van Praag van 16.30 uur tot 21.30 uur op de zolder gezeten. "Een normale werkdag zou ik het niet noemen, maar op dat moment maakt het niet uit hoe laat het is en of je dienst is afgelopen; je gaat er gewoon voor. We waren zó blij toen we Rocky zagen. We hadden echt niet verwacht dat we hem levend zouden vinden, het is echt een dubbeltje op z'n kant met die warmte. Iedereen was bijna euforisch dat hij gewoon nog leefde."

Ook de eigenaresse van Rocky is ontzettend blij. "Ze was al bang dat hij dood zou zijn. Ze heeft toen Rocky bij de dierenarts was nog even met haar kat gefacetimed, zodat ze hem even kon zien."