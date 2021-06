Mobiele koffiekar bij mobipunten Hollands Kroon om gebruik ervan te stimuleren

Om de mobipunten in de gemeente Hollands Kroon van een extra impuls te voorzien, rijdt er vanaf nu een mobiele koffiebar door de regio. Bewoners hadden in een enquête aangegeven dit te missen. Iedereen kan bij de 'mobikar' terecht voor een kopje koffie, iets lekkers en een selectie streekproducten.

Wethouder Theo Meskers nam de mobikar in gebruik door het eerste kopje koffie in ontvangst te nemen. De gemeente ziet in de mobipunten een belangrijke plek om een aantal weggevallen buurtfuncties over te nemen, schrijft mediapartner Regio Noordkop. Bij de punten zijn verschillende voorzieningen, zoals deelauto's en -fietsen, laadpalen, openbare toiletten en nu dus ook de rijdende koffiebar.

Ondernemer Tirso Dieleman rijdt ermee door de gemeente. Op verschillende plaatsen in de gemeente Hollands Kroon brengt hij de streekproducten en natuurlijk zijn koffie aan de man.