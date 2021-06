Bobeldijkse David wereldberoemd als DJ Adrian Noble: "Je moet groot dromen"

Hij begon klein op een campingtafel boven in zijn slaapkamer op een klein dj-setje, maar inmiddels is die set wat groter en is hij over de hele wereld te zien: DJ Adrian Noble. Ook wel de Bobeldijkse David Keesom. Met zijn Youtube-kanaal probeert hij de wereld van muziek te veroveren.

David maakt mixtapes van allerlei genres, waaronder Moombahton of Reggaeton. "Ik pak dan ongeveer dertig nummers die ik verzamel van internet. En dan ga ik kijken wat bij elkaar past en dat mix ik door elkaar." En met mooi weer neemt hij de video's op in het Westfriese platteland, soms tussen de koeien. "Dat zie je nergens nog."

Uiteindelijk wil hij nog groter worden met zijn Youtubekanaal en over de hele wereld optreden. "Ik wil verder groeien als DJ, steeds vaker optreden. Door heel Nederland, maar ook over de hele wereld optreden", vertelt David. "Je moet groot dromen"

Hij krijgt van over de hele wereld reacties binnen. En views en reacties leveren ook weer boekingen op. "Ik heb al opgetreden in België, Luxemburg, Frankrijk en de Oekraïne."

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]